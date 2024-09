Stand: 21.09.2024 13:32 Uhr Dachstuhl in Flammen: Feuer in Reihenhaussiedlung

In der Nacht zu Samstag ist in Göttingen das Dach eines Reihenhauses in Brand geraten. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde die Feuerwehr am frühen Morgen gerufen. Die Flammen schlugen demnach aus dem Dachstuhl zwei bis drei Meter in die Höhe. Das Feuer breitete sich auf mindestens zwei weitere Reihenhäuser aus. Die Gebäude wurden den Angaben zufolge geräumt. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

VIDEO: Dachstuhl von Reihenhaussiedlung steht in Flammen (1 Min)

