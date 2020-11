Corona-Schutz: Nutzen und Aufwand von Schnelltests in Heimen Stand: 18.11.2020 13:43 Uhr Seniorenheime sind anfällig für das Coronavirus, doch von der Außenwelt isolieren kann man die Bewohner nicht. Immer mehr Heime nutzen sogenannten Schnelltests, um Angehörigen Besuche zu ermöglichen.

Die Caritas in Bersenbrück nutzt sie bereits. Das Senioren- und Pflegezentrum Bethanien in Braunschweig ebenfalls - Antigen-Tests auf das Coronavirus. Bei diesem sogenannten Corona-Schnelltest handelt es sich um eine 15-Minuten-Version, um Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime den Kontakt zu ihr Angehörigen zu ermöglichen, die Gefahr der Einschleppung des Virus durch Beschäftigte weitestgehend zu reduzieren und diejenigen zu schützen, die den Schutz am dringendsten benötigen - ältere bis alte Menschen mit Vorerkrankungen. "Die Schnelltests bieten zwar keine hundertprozentige Garantie", sagt Stefanie Rutsch, Heimleiterin im Seniorenzentrum Bethanien, "aber sie sind ein Mehrwert." Doch was heißt das eigentlich für die Einrichtungen?

Heim benötigt dreieinhalb Vollzeitstellen pro Tag

Dass man Lösungen für Seniorenheime benötigt, zeigen die schwerwiegende Entwicklungen der vergangenen Wochen, sobald sich das Coronavirus einmal in eine Einrichtung geschlichen hat - sei es in Bramsche, Bad Essen, Werlte oder aktuell in Peine und Melle. Doch die Bezeichnung Schnelltest täuscht offenbar auch über den Aufwand hinweg, der mit diesem Verfahren für die Heime verbunden ist, wie das Beispiel Bethanien zeigt. Platz, Personal und Zeit heißen die wichtigen Parameter - und dann sind da ja noch die Materialkosten. Um mehrere Hundert Kontrollen in der Woche bewältigen zu können, hat das Heim ein eigenes Testzentrum eingerichtet. Pro Tag hat die Einrichtung Kapazitäten für 42 Besucher - bei 238 Bewohnern. Wer nicht getestet ist, darf nicht rein. Die 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zweimal pro Woche untersucht - unter anderem von der Chefin persönlich. "Das größte Problem ist die Personalkapazität", sagte Geschäftsführer Ulrich Zerreßen. Dreieinhalb Vollzeitstellen würden benötigt - jeden Tag. Steige der Corona-Inzidenzwert auf mehr als 100, sei ein weiterer Test in der Woche für die Beschäftigten vorgeschrieben. "Das werden wir nicht schaffen", sagt der Geschäftsführer.

Wer übernimmt die zusätzlichen Kosten?

Das sei schwer zu kompensieren, sagt Zerreßen. Da nur geschultes Fachpersonal die Tests durchführen dürfe, gebe es Engpässe. In Bethanien springen Zeitarbeitskräfte in der Pflege ein. Doch welche Einrichtung kann das auf Dauer bezahlen? Derzeit erhält das Haus Bethanien für jeden Test sieben Euro Materialkosten. Das deckt sich ungefähr mit den Ausgaben. Allerdings mit der Einschränkung, dass nur 20 Tests pro Bewohner im Monat erstattet werden. Und die zusätzlichen Personalkosten, die Zerreßen auf sechs Euro pro Test taxiert, zahle das Heim. Ob diese irgendwann übernommen werden, ist offen. Allerdings sei der Krankenstand deutlich zurückgegangen, da die Mitarbeitenden bei Erkältungssymptomen nicht mehr eine Woche in Quarantäne verbringen müssten.

Im Ernstfall bewährt

Das niedersächsische Sozialministerium will Senioren- und Pflegeheime offenlassen und hält Schnelltests für eine vertretbare Schutzmaßnahme. Viele Heime nutzten inzwischen Schnelltests. Man wolle an dem eingeschlagenen Weg festhalten, sagte ein Ministeriumssprecher. In Braunschweig funktioniert das Konzept unter den schwierigen Bedingungen. Gleich zu Beginn der Phase habe es einen Ernstfall gegeben, erzählt Heimleiterin Rutsch. Eine Angehörige war nach ihrem Besuch im Heim positiv getestet worden. Daraufhin kontrollierte die Einrichtung noch in der Nacht 50 Kontaktpersonen. Es blieb bei einem Strich auf den Geräten. Es habe keinen Corona-Fall im Senioren- und Pflegeheim Bethanien in Braunschweig gegeben.

