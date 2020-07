Stand: 31.07.2020 11:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Primatenzentrum forscht an Medikament

Im Kampf gegen das Coronavirus erhält das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen 1,6 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Göttinger Wissenschaftler sollen gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) in Hannover die Wirksamkeit des Medikaments "Nafamostat" untersuchen. Das Mittel wird eigentlich bei Bauchspeicheldrüsen-Entzündungen gegeben. Durch seine antiviralen Eigenschaften könnte es aber erfolgreich bei Covid-19 eingesetzt werden, so die Hoffnung.

Videos 02:02 Hallo Niedersachsen Corona Kompakt: Forschungserfolg in Göttingen Hallo Niedersachsen Das Göttinger Primatenzentrum kommt bei der Suche nach einem Corona-Gegenmittel voran, grüne Politiker kritisieren Schulöffnungen und Verstöße gegen die Maskenpflicht werden teuer. Video (02:02 min)

Projekt ist auf 18 Monate ausgelegt

Das Forschungsprojekt ist auf 18 Monate ausgelegt. In einer ersten Versuchsphase soll das Mittel im Tierversuch Primaten in die Blutbahn injiziert werden. Die Wissenschaftler wollen zudem testen, ob "Nafamostat" auch durch Inhalation verabreicht werden kann. Dies soll unter anderem an Ratten erprobt werden. DPZ-Forscher Stefan Pöhlmann glaubt, dass das direkte Einbringen von antiviralen Wirkstoffen in die Atemwege effizient vor einer Infektion schützen könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.07.2020 | 13:30 Uhr