Corona: Landeskriminalamt warnt vor gefälschten Impfpässen Stand: 27.04.2021 15:40 Uhr Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen warnt vor gefälschten Impfpässen. Die Behörde weist darauf hin, dass nicht nur Herstellung und Vertrieb, sondern auch Nutzung solcher Dokumente strafbar ist.

In ganz Deutschland seien seit Kurzem falsche Impfpässe im Umlauf, und auch in Niedersachsen seien in den vergangenen Wochen erste Fälle festgestellt worden, sagte eine LKA-Sprecherin. Einen Fall meldete zum Beispiel Mitte April eine Ärztin aus dem Landkreis Goslar: Sie hatte zufällig bei einem komatösen Patienten mehrere Blanko-Impfausweise sowie weitere Formulare und Bögen mit Chargennummern gefunden. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt, so die LKA-Sprecherin.

Angebote im Internet ab 99 Euro

Unter anderem werden im Messenger-Dienst Telegram laut LKA Originalimpfpässe mit Stempel, Sticker und Unterschrift angeboten, zum Preis von 99 bis 250 Euro. Als in den Dokumenten angegebene Impforte würden von den Betrügern alle größeren Städte angeboten und beworben. Wer ein solches Dokument erwerbe, mache sich strafbar. Wer geimpft wurde, bekommt das derzeit entweder in seinem Impfpass oder auf einer Ersatzbescheinigung bestätigt, die überall in Deutschland gleich aussieht. Beide Dokumente würden jeweils mit dem Impfstoffaufkleber, einem Stempel des Impfzentrums und der Unterschrift des behandelnden Arztes versehen, so das LKA. Zudem plane die Bundesregierung derzeit einen besser vor Fälschungen geschützten digitalen Impfpass.

