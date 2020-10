Stand: 23.10.2020 07:27 Uhr Corona-Infektionen: Schuljahrgang bleibt zuhause

In den Herbstferien hat sich eine Schülerin des Wolfsburger Theodor-Heuss-Gymnasiums mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zwei Mitschüler wurden ebenfalls positiv getestet, teilte die Stadt Wolfsburg mit. Deshalb bleibt der komplette 7. Jahrgang der Schule am Montag und Dienstag zuhause. Nach positiven Fällen sind momentan drei Kindertagesstätten in Braunschweig sowie in Gerblingerode und Rollshausen im Landkreis Göttingen geschlossen.

