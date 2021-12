Stand: 09.12.2021 07:47 Uhr Corona: Impfaktion für Kinder ab fünf Jahren in Braunschweig

In Braunschweig können Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ab der kommenden Woche gegen Corona geimpft werden. Die Stadt startet mit den Impfungen am Sonnabend, dem 18. Dezember. Die Impfaktion in der Stadthalle dauert dann von 9 bis 16 Uhr. Mindestens 1.000 Kinder könnten dann geimpft werden, heißt es von der Stadt - vorausgesetzt dass genügend Impfstoff geliefert wird. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) hofft, dass viele Eltern das Angebot für ihre Kinder wahrnehmen. Anfang Januar soll die Aktion fortgesetzt werden.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist in der EU bereits zugelassen. Noch gibt es aber keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo). Geimpft wird dennoch schon - etwa in Lüneburg.

