Stand: 24.06.2021 08:23 Uhr Corona: Heute Sonderimpfaktion im Landkreis Göttingen

Die Impfzentren im Landkreis Göttingen bieten heute eine Corona-Sonderimpfaktion an. In Herzberg stehen 440 Dosen AstraZeneca bereit. Im Impfzentrum in der BBS Göttingen gibt es 150 Dosen Johnson & Johnson. Das Angebot richtet sich auch an impfwillige Personen unter 60 Jahren, die sich über mögliche Risiken der Impfung gemäß der Vorschriften aufklären lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.06.2021 | 06:30 Uhr