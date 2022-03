Stand: 29.03.2022 08:00 Uhr Corona: 8.000 Minijobs gehen in der Region verloren

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Minijobs in der Region Braunschweig-Wolfsburg um 7,5 Prozent gesunken und damit deutlich zurückgegangen. Insgesamt gingen in der Region innerhalb von zwei Jahren etwa 8.000 Stellen auf 450-Euro-Basis verloren, das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mit. Mitte 2021 gab es in der Region noch etwa 104.000 Minijobs. Besonders betroffen sei das Gastgewerbe. Dort gingen im selben Zeitraum 3.300 Minijobs verloren – ein Einbruch von etwa 20 Prozent. In Braunschweig fielen während der Pandemie 2.000 Minijobs weg. Im Kreis Göttingen mit der Uni-Stadt Göttingen waren es 2.300, in Wolfsburg fast 1.000.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.03.2022 | 08:00 Uhr