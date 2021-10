Chip-Mangel: VW stoppt Produktion in Wolfsburg Stand: 02.10.2021 16:30 Uhr Für die Mitarbeitenden im VW-Stammwerk beginnt eine längere Zwangspause. Weil dringend benötigte Elektronik-Bauteile aus Asien fehlen, ruht für fast zwei Wochen die komplette Produktion.

Bis zum 13. Oktober stehen in Wolfsburg den Angaben zufolge die Bänder still. Rund 20.000 Beschäftigte gehen in Kurzarbeit. Der Mangel an Halbleitern erreiche damit eine ganz neue Dimension, die man so nicht erwartet habe, sagte ein VW-Sprecher. Zunächst hatte VW nur für diese Woche Einschränkungen in Wolfsburg angekündigt. Bis Freitag arbeitete dort lediglich eine von vier Montagelinien. Am Dienstagabend entschied die VW-Spitze jedoch, dass vom 2. bis 13. Oktober alle Bänder im Stammwerk ruhen werden.

Weltweit elf Millionen weniger Autos

Auch in anderen VW-Werken herrscht teilweise Kurzarbeit. Ab Mitte Oktober sollen in Emden sämtliche Montagebänder für eine Woche ruhen. Experten gehen davon aus, dass wegen des Mangels an Halbleitern und anderen Vor-Produkten in der Autoindustrie weltweit in diesem Jahr bis zu elf Millionen Autos nicht gebaut werden können - auch andere Hersteller sind betroffen.

VW-Sprecher: "Es wird von Woche zu Woche geschaut"

VW rechnet frühestens Mitte nächsten Jahres mit einer entspannteren Lage. Wie es nach dem zwölftägigen Stillstand in Wolfsburg und auch in den anderen VW-Werken in Emden, Hannover und Osnabrück weitergeht, soll erst später entschieden werden. Ein VW-Sprecher sagte dem NDR in Niedersachsen: Es werde nur von Woche zu Woche geschaut.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrags stand, dass alle 60.500 Beschäftigten in Kurzarbeit gehen. Nach VW-Angaben betrifft dies aber etwa 20.000 Beschäftigte. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

