Stand: 04.03.2024 08:07 Uhr Burgberg-Seilbahn macht Pause: Technik wird überprüft

Die Burgberg-Seilbahn in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) wird in dieser Woche auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und steht deshalb ein paar Tage still. Die jährliche Revision steht an. Dabei soll laut des Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebes der Stadt Bad Harzburg die gesamte Technik kontrolliert werden. Erst im vergangenen Jahr wurde die Burgberg-Seilbahnnach 94 Jahren das erste Mal rundherum modernisiert. Ab dem kommenden Samstag soll die Seilbahn wieder zum Großen Burgberg hochschweben. Ab dem 16. März tritt der Sommerfahrplan in Kraft. Dann fährt die Seilbahn laut der Stadt täglich von 9 bis 16 Uhr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.03.2024 | 08:30 Uhr