Stand: 28.07.2021 15:42 Uhr Büffeln mit Spaß: Braunschweig startet "Sommerschule 21"

Für 110 Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschulen aus Braunschweig sind Ferien nicht gleich Ferien: Sie treffen sich seit Montag für eine Woche zum Lernen in den Räumen der Hauptschule Sophienstrasse. "Sommerschule 21" nennt sich das Projekt der Stadt Braunschweig und bedeutet: vormittags büffeln, nachmittags Freizeitaktivitäten. Viele Kinder hier treibt an, bessere Noten zu bekommen, denn die Corona-Pandemie und das Homeschooling haben laut Projekt-Initiatoren für viele Lernrückstände gesorgt. Während des Lernens, aber auch bei den Aktivitäten am Nachmittag, wie Klettern, Tanzen, oder Kampfsport, werden die Kinder auch von Schulsozialarbeitern betreut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.07.2021 | 15:00 Uhr