Brückenbau: Verkehrsbehinderungen auf A39

Autofahrer müssen auf der A39 mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Bereich des Kreuzes Braunschweig-Süd beginnt heute der Bau einer Behelfsbrücke. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Landesbehörde für Straßenbau rät Verkehrsteilnehmer in beiden Richtungen großräumig über A2 und die A391 auszuweichen. In Richtung Wolfsburg stehen ab Montag nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung, in Richtung Salzgitter ab Dienstag nur einer. Auch Auf- und Abfahrten werden gesperrt. So bleibt etwa die Auffahrt auf die A36 Richtung Harz von Wolfsburg aus kommend für die gesamte Bauzeit dicht. Erst Anfang 2024 soll die neue Brücke über der A39 fertig sein.

