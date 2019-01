Stand: 11.01.2019 11:42 Uhr

Brockenbahn fährt wieder auf den Gipfel

Die Brockenbahn fährt wieder. Heute Morgen hat eine Schneefräse die Strecke von Wernigerode über Schierke bis zum Brockengipfel freigemacht. Weil derzeit auch das Wetter mitspiele, habe man sich dazu entschieden, wieder hochzufahren, sagte Dirk Bahnsen, Sprecher der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Die erste Bahn erreichte um 11.21 Uhr den Gipfel von Norddeutschlands höchstem Berg. Da es heute auch wieder stürmisch werden soll, werde man die Wetterlage genau beobachten, so Bahnsen. Am Dienstag hatte sich eine Brockenbahn mit drei Waggons und einer Dampflok 100 Meter unterhalb des 1.142 Meter hohen Gipfels in einer Schneewehe festgefahren. Erst gestern Abend war es gelungen, die Dampflok freizuschaufeln und zurück ins Tal rollen zu lassen.

Brockenbahn nach drei Tagen freigeschaufelt Hallo Niedersachsen - 10.01.2019 19:30 Uhr 40 Arbeiter haben die in einer Schneewehe stecken gebliebene Brockenbahn befreit. Jetzt muss der 60-Tonnen-Koloss in Wernigerode aufgetaut und auf Schäden überprüft werden.







Lok muss jetzt in der Werkstatt auftauen

Unter dem Applaus der HSB-Mitarbeiter kam die Dampflok, von einer Zugmaschine gezogen, gegen 20.30 Uhr in der Werkstatt an, wie HSB-Sprecherin Heide Baumgärtner NDR.de sagte. 15 Mitarbeiter der HSB hatten zuvor die Dampflok samt Waggon mühevoll mithilfe von Schaufeln und Schneefräsen befreit - und das bei Schnee, Sturm und minus fünf Grad. Die kommenden Tage müsse die Lok nun auftauen, so Baumgärtner. Der Schnee sei zwar ab, aber der riesengroße Metallkörper müsse jetzt erst einmal Normaltemperatur erreichen. Erst dann könnten mögliche Schäden identifiziert werden. Am Montag sollen Experten die Lok begutachten.

Schneefräse legt Brockenstrecke frei

Die HSB verfügen insgesamt über 25 Dampfloks. Die Schmalspurbahn ist neben den eigenen Füßen die einzige Transportmöglichkeit, um auf den Gipfel zu gelangen. Die Brockenbahn generiert nach Angaben der HSB drei Viertel des Gesamtumsatzes der Harzer Schmalspurbahnen. Dass ein Zug stecken bleibt und tagelang nicht aus dem Schnee herauskommt, hat es laut HSB im Harz seit Jahrzehnten nicht gegeben.

