Stand: 28.02.2019 16:22 Uhr

Vor dem Brexit: Vom Hamstern und Hoffen

Nach und nach füllt sich eine Lagerhalle in Großbritannien mit Durchlauferhitzern, Wärmepumpen und anderen Produkten der Firma Stiebel Eltron. Während die neue Strategie von Premierministerin Theresa May zu einer Verschiebung des Brexits führen könnte, hat die Holzmindener Firma ihre Vorbereitungen für einen Austritt der Briten schon fast abgeschlossen. "Noch ungefähr zwei Wochen - dann ist die Halle voll", erzählt Torsten Brun, Leiter des Logistikzentrums. Stiebel Eltron hat in Großbritannien zusätzlichen Lagerraum angemietet, um vor dem Brexit noch möglichst viele ihrer Produkte dorthin bringen zu können. "Früher sind pro Monat zwei voll beladene Lkw Richtung Großbritannien gefahren, jetzt sind es zwei in der Woche", so Brun. Mitte Dezember hatte die Firma bei ihrem Spediteur die zusätzlichen Fahrten gebucht, um sich auf den Austritt der Briten vorzubereiten. Sobald die Halle voll ist, reicht die Reserve laut Brun für zwölf Monate.

Brexit: Stiebel Eltron verschifft Waren im Akkord Hallo Niedersachsen - 16.01.2019 19:30 Uhr Die Firma Stiebel Eltron rechnet mit einem harten Brexit - und beugt vor: Die Holzmindener versuchen, noch so viele Produkte wie möglich nach Großbritannien zu bringen.







4,62 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Höhere Preise für die Verbraucher?

Britische Großhändler legen sich für den Fall der Fälle bereits einen Vorrat an. Das merke man am Umsatz von Stiebel Eltron, der in Großbritannien deutlich gestiegen sei, sagt Logistik-Chef Brun. "Es weiß ja niemand so genau, was passiert." Er persönlich hält einen ungeordneten Brexit für durchaus möglich. "Dann muss Großbritannien als Drittland behandelt werden und wir müssen Ausfuhren anmelden und verzollen", so Brun. Damit sei ein größerer personeller Aufwand verbunden und das bedeute möglicherweise einen höheren Preis für den Verbraucher. Das wiederum hätte möglicherweise einen geringeren Umsatz für die Firma zur Folge.

Die Hoffnung auf eine Kehrtwende

Im Moment macht der Export nach Großbritannien laut Brun rund zehn Prozent des gesamten Umsatzes der Firma Stiebel Eltron aus. "Im schlechtesten Fall machen die Briten bald eigene Regeln für die Zulassung und wir dürfen unsere Geräte dort gar nicht mehr verkaufen." Noch aber ist er optimistisch, dass sich Lösungen finden werden. Und auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist - er hofft immer noch, dass der Brexit vielleicht doch noch ganz abgewendet wird. "Das wäre natürlich das Beste", so Brun.

Dossier Der Brexit ... und Niedersachsen Was nach dem Brexit aus Großbritannien wird, weiß derzeit niemand. Dass das Land die EU verlässt (auf welche Art auch immer), hat aber auch vielfältige Folgen für Niedersachsen. mehr

Studie: Brexit gefährdet 100.000 deutsche Jobs

Auch andere Branchen in Niedersachsen sind vom bevorstehenden Brexit direkt betroffen. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) befürchtet erhebliche Auswirkungen für die Agrarbranche und die Fischerei, weil ein Austritt ohne Abkommen unmittelbar Grenzkontrollen und Zölle nach sich ziehen würde. Dabei spielten niedersächsische Exporte dieser Güter nach Großbritannien eine bedeutende Rolle. 2017 hätten sie die britischen Importe um rund 683 Millionen Euro überstiegen. Nach einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung wären bei einem "harten Brexit" Automobilstandorte besonders stark betroffen, er hätte demnach zum Beispiel für Beschäftigte in Wolfsburg harte Einschnitte zur Folge. Laut der Studie würde ein unkontrollierter Austritt insgesamt mehr als 100.000 deutsche Arbeitsplätze gefährden.

Weitere Informationen Weicher Übergang für Niedersachsens Briten Sobald Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, gelten rund 9.000 in Niedersachsen lebende Briten als "Drittstaatsangehörige". Beim ungeregelten Brexit sollen Übergangslösungen helfen. (14.02.2019) mehr Drei Tage Brexit-Reise: Was bleibt? Zum Abschluss ihrer London-Reise vermeidet Niedersachsens Europaministerin Honé das Aufeinandertreffen mit zwei prominenten Brexit-Befürwortern. Und mit welcher Einsicht kehrt sie heim? (13.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 16.01.2019 | 19:30 Uhr