Stand: 10.07.2023 10:17 Uhr Braunschweiger Staatsorchester spielt für das Klima

Das Staatsorchester in Braunschweig nimmt in seiner kommenden Spielzeit erneut den Klimawandel in den Blick. Ein sogenanntes Klimakonzert solle als Benefizkonzert beispielsweise zum Nachdenken über Musik und Nachhaltigkeit anregen, heißt es in der aktuellen Ankündigung. Das Staatsorchester zählt zu den Gründungsmitgliedern des bundesweiten Vereins "Orchester des Wandels“. Berufsmusiker setzen sich darin für Klima- und Naturschutzprojekte ein. Mit Spenden aus vergangenen Klimakonzerten wurde beispielsweise ein Projekt in Madagaskar zum Schutz von Edelhölzern gefördert. Aus diesen Hölzern werden auch Instrumente hergestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.07.2023 | 08:30 Uhr