Stand: 11.06.2024 08:31 Uhr Braunschweiger Rat will Straßenausbau anders finanzieren

In Braunschweig soll heute im Rat der Stadt das Aus für die Straßenausbaubeiträge (Strabs) beschlossen werden. Bislang mussten Hausbesitzende den Straßenausbau mitfinanzieren. Die Erhebung steht seit Jahren in der Kritik. In Hannover, Wolfsburg, Göttingen, Salzgitter, Osnabrück und Wolfenbüttel sind die Beiträge bereits gestrichen worden. Braunschweig will sich jetzt diesen Städten anschließen. Zum Ausgleich soll in Braunschweig die Grundsteuer steigen. Die Stadt rechnet laut der Ratsvorlage mit Mehreinnahmen. Statt zuvor rund drei Millionen Euro jährlich aus den Straßenbaubeiträgen werden künftig elf Millionen Euro pro Jahr aus den Einnahmen der Grundsteuer erwartet.

