Stand: 14.11.2023 17:21 Uhr Braunschweig bekommt die "Dennis-Schröder-Halle"

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am Dienstag mehrheitlich beschlossen, die Sporthalle der IGS Franzsches Feld in "Dennis-Schröder-Halle" umzubenennen. Der Basketball-Weltmeister Schröder war vor 20 Jahren als Elfjähriger bei einem Basketballprojekt der Gesamtschule als großes Talent entdeckt worden. Mit der Umbenennung der Sporthalle sollen sein Erfolg und seine Treue und Verbundenheit zu Braunschweig gewürdigt werden, hieß es in dem Antrag von SPD und Grünen. Schröder spielt seit 2013 in der nordamerikanischen Profiliga NBA, aktuell bei den Toronto Raptors. Der Basketballer kehrt jeden Sommer in seine Heimatstadt zurück. Er ist unter anderem Hauptgesellschafter des Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig. Nach dem WM-Erfolg hatte sich Schröder im September ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Weitere Informationen Sport im Norden - Fußball, Handball, Reiten Fußball, Handball, Reiten, Cyclassics oder Hamburg-Marathon: News, Meldungen, Porträts sowie Videos, Audios und Bildergalerien zum Sport im Norden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.11.2023 | 08:30 Uhr