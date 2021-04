Stand: 01.04.2021 07:17 Uhr Braunschweig: Zimmer in Studentenwohnheim brennt aus

Bei einem Brand in einem Studentenwohnheim in Braunschweig haben die Bewohner einer WG ihr Quartier verloren. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr hatte eine Bewohnerin Rauch in dem Gebäude bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Studentin warnte auch alle Bewohner, so dass bei Eintreffen der Feuerwehr das Wohnheim in Braunschweig fast vollständig geräumt war. Bis zu 30 Bewohner hätten sich dann vor dem Haus aufgehalten. Das Zimmer brannte fast vollständig aus. Die Brandursache ist unklar.

