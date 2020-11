Stand: 30.11.2020 10:34 Uhr Braunschweig: "Winterstadtvergnügen" statt Weihnachtsmarkt

Nach der Absage des Braunschweiger Weihnachtsmarktes kann das alternative "Winterstadtvergnügen" stattfinden. Das habe die Stadt nach einer Dringlichkeitsanfrage mitgeteilt, so die CDU-Fraktion im Rat der Stadt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. An verschiedenen Orten in der Innenstadt sollen demnach Stände mit Bratwurst, gebrannten Mandeln und Kunsthandwerk stehen. Das "Winterstadtvergnügen" könnte in der kommenden Woche beginnen. Zurzeit sei ein Betrieb bis zum 29. Dezember geplant, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.11.2020 | 13:30 Uhr