Stand: 07.01.2021 14:13 Uhr Braunschweig: Unbekannte sprengen Geldautomaten

In Braunschweig ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei leiteten die unbekannten Täter in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Stöckheim offenbar Gas in das Gerät. Der Automat wurde durch die Explosion komplett zerstört. Auch Teile des Gebäudes wurden in Mitleidenschaft. Der Schaden soll nach einer ersten Schätzung im sechsstelligen Bereich liegen. Wie viel Bargeld die flüchtigen Täter erbeutet haben, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu melden.

