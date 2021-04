Stand: 20.04.2021 12:31 Uhr Braunschweig: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Braunschweig ist ein 56-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr auf der Fabrikstraße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Laternenmast kollidierte. Zwei Polizisten waren schnell vor Ort und leisteten Erste Hilfe - damit retteten sie dem Mann offenbar das Leben. Er wurde anschließend in die Notaufnahme des Klinikums gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0531) 476-3935 entgegen.

