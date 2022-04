Stand: 22.04.2022 11:51 Uhr Braunschweig: Mann raubt Wettbüro aus - Polizei sucht Zeugen

In Braunschweig hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag ein Wettbüro überfallen. Der Polizei zufolge bedrohte er eine 42-jährige Angestellte des Ladens in der Kreuzstraße mit einem Schlagstock und forderte Geld. Er floh anschließend mit einem mittleren vierstelligen Betrag. Der Mann soll laut der Angestellten zwischen 45 und 50 Jahre alt sein. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat einen kurzen Vollbart und blaue Augen. Zudem soll er eine dunkelgraue Jacke getragen und einen schwarzen Rucksack dabei gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu melden.

