Stand: 25.02.2022 09:29 Uhr Braunschweig: Mann nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig ist am Freitagmorgen ein Bewohner ums Leben gekommen. Nachbarn hatten den leblosen Mann noch ins Treppenhaus gerettet, teilte die Feuerwehr mit. Versuche des Notarztes, ihn zu reanimieren, schlugen jedoch fehl. Die Feuerwehr löschte die Flammen und belüftete das verqualmte Haus. Die Brandursache ist noch unklar. In der Wohnung im westlichen Ringgebiet habe man keine Rauchmelder finden können, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen.

