Stand: 28.06.2023 07:49 Uhr Braunschweig: Doch kein Musikverbot in Parks

Es bleibt erlaubt, in Braunschweiger Parks auch zwischen 22 und 6 Uhr Musik zu hören oder auf Instrumenten zu spielen. Die Lautstärke dürfe allerdings nicht die Nachtruhe stören. Eigentlich wollte die Stadtverwaltung nach Beschwerden von Anwohnern abends und nachts Musik in Parks generell verbieten. Die Ratsfraktionen von SPD und Grünen änderten aber den Antrag. Diesem Antrag stimmte der Rat am Dienstag mehrheitlich zu. Jugendliche hatten während der Ratssitzung gegen das geplante Musikverbot demonstriert. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Christoph Bratmann, sprach von einem gerechten Interessenausgleich zwischen jungen Leuten und den Anwohnerinnen und Anwohnern.

