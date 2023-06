Stand: 05.06.2023 19:47 Uhr Musikverbot in Parks? Jugendliche gehen auf die Straße

Die Verwaltung der Stadt Braunschweig will lautstarke Musik aus den Parks verbannen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens soll Musik dort generell verboten werden. Anwohnerinnen und Anwohner hätten sich immer wieder über Lärm beschwert, hieß es zur Begründung. Kritik am Entwurf einer dafür nötigen neuen Park- und Grünflächensatzung kommt von vielen Jugendlichen. Am Montagnachmittag wollten Studenten und Studentinnen, der Stadtschülerrat, das Jugendparlament, die Grüne Jugend und die Jusos vor dem Rathaus dagegen demonstrieren. Über die Änderung der Satzung muss der Rat der Stadt Braunschweig noch abstimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.06.2023 | 13:30 Uhr