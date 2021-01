Stand: 08.01.2021 15:03 Uhr Brandgefahr: VW ruft vorsorglich Elektro-Ups zurück

Wegen Brandgefahr an den Batteriezellen ruft VW eine geringe Zahl von Elektro-Kleinwagen des Modells Up zurück. Bisher seien keinerlei Zwischenfälle bekannt, hieß es am Freitag aus Wolfsburg. Man habe sich aber vorsorglich zu der Aktion entschlossen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) geht es um 122 Autos, die im vergangenen Jahr gebaut wurden. 81 davon sollen in Deutschland angemeldet sein. Es könnten aufgrund einer Vorschädigung der Batteriezellen Kurzschlüsse oder Brände auftreten, so die Behörde. Volkswagen kündigte an, die Batterien der betroffenen Fahrzeuge auszuwechseln.

