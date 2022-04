Brand am Brocken: Feuerwehr fordert Lösung für Totholz Stand: 27.04.2022 15:03 Uhr Kann der Nationalpark Harz bei seiner Strategie bleiben, abgestorbene Bäume stehen zu lassen? Nach dem Feuer am Dienstag fordern manche beim Thema Totholz ein Umdenken.

"Da muss was passieren" - so sieht es der Wernigeröder Stadtwehrleiter Marco Söchting. "Wir als Feuerwehr sehen das schon sehr kritisch." Er meint damit die Nationalpark-Regel, die Wälder der natürlichen Entwicklung zu überlassen. Das bedeutet auch: durch Stürme, Dürre und Borkenkäferbefall abgestorbene Fichten-Monokulturen stehen zu lassen. Am Dienstagnachmittag war auf solch einer Fläche am Brocken ein Feuer entstanden. Am Ende brannten auf fast einem Hektar Gras und trockene Baumstämme.

Brandursache ist noch unklar

Nach Angaben der Feuerwehr ging der Brand von der Bahnlinie der Harzer Schmalspurbahn (HSB) aus und wurde vom Wind einen Hang hinaufgetrieben. Wie genau er entstanden ist, ist aber noch unklar. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte von elf Feuerwehren vor Ort. Die Arbeiten waren schwierig, weil das Gelände am Hang nur zu Fuß zu erreichen ist. Mit der Brockenbahn wurden Einsatzkräfte, Material und Löschwasser so nah wie möglich an das Feuer herangebracht. Auch zwei Löschwasserwagen der HSB kamen zum Einsatz. Nach Angaben einer Sprecherin stehen sie jedes Jahr ab April mit je mehr als 24.000 Litern Wasser gefüllt bereit.

Wanderer harrten auf dem Brocken aus

Die Schmalspurbahnen haben ihren regulären Betrieb am Mittwochmorgen wieder aufgenommen. Wegen des Feuers war der reguläre Betrieb der Brockenbahn am Dienstag eingestellt worden. Aus Sicherheitsgründen mussten zahlreiche Brocken-Gäste und Wanderer auf dem Gipfel ausharren, auch weil das Feuer starken Rauch verursachte. Am späten Abend wurden sie mit Kleinbussen vom Brocken heruntergebracht. Auch am Bahnhof in Schierke (Sachsen-Anhalt) saßen Fahrgäste der Brockenbahn fest.

