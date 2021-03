Stand: 03.03.2021 15:36 Uhr Bodenwerder: Wird aus geplantem Feriendorf ein Wohngebiet?

Es gibt Hoffnung für ein als Feriendorf geplante Grundstück in Bodenwerder. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Für die seit 13 Jahren unvollendeten Häuser soll es eine Zukunft geben. Der Stadtrat will das Gebiet Donnerstagabend wahrscheinlich in ein Wohngebiet umwandeln. Die Nachfrage nach Wohngrundstücken sei enorm, sagt Matthias Wiemann von der Eigentümergesellschaft. Bodenwerders Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Schmidt (CDU) ist sich sicher, dass der Rat grünes Licht für das Wohngebiet geben wird.

