Blindgänger in Salzgitter erfolgreich gesprengt Stand: 19.07.2021 23:27 Uhr In Salzgitter ist am Montagabend kurzfristig eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Etliche Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtteil Watenstedt mussten ihre Wohnungen verlassen.

Nach Angaben der Stadt war die 250-Kilogramm-Bombe am Nachmittag bei Bauarbeiten für ein Verteilerzentrum von Amazon entdeckt worden. Die Sprengung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst könne nicht aufgeschoben werden, hieß es. Sie erfolgte nach Abschluss der Evakuierung und weiterer Vorbereitungen gegen 23.20 Uhr. Um 23.23 Uhr wurde die Evakuierungsanordnung für den betroffenen Bereich offiziell aufgehoben; Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Um die Druckwirkung abzufangen, wurden Wasserblasen mit insgesamt 40.000 Litern befüllt und rund um die Fundstelle platziert.

Notunterkunft in Sporthalle

Alle Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 1.000 Metern waren zuvor aufgefordert worden, bis spätestens 19.30 Uhr den Evakuierungsbereich zu verlassen. Für sie wurde eine Notunterkunft in der Turnhalle der Grundschule Hallendorf eingerichtet. Auch mehrere Betriebe in dem Industriegebiet mussten evakuiert werden. Während der Maßnahme kam es zur Straßensperren, der Verkehr im betroffenen Bereich wurde umgeleitet.

