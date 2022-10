Stand: 25.10.2022 13:08 Uhr Betrunkener mit Axt und Eisenstange auf E-Scooter unterwegs

In Wolfsburg hat die Polizei am Montagnachmittag einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer gestoppt. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil der Mann in einem Rucksack eine Axt und eine Eisenstange mit sich führte. Bei der Überprüfung des 40-Jährigen im Ortsteil Vorsfelde fanden die Polizisten neben den beiden Gegenständen auch typische Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkohol-Test habe 2,09 Promille ergeben. Die Drogen-Utensilien sowie Axt und Eisenstange wurden sichergestellt. Warum der Mann die Gegenstände bei sich hatte, blieb unklar. Er habe "wirre Angaben" gemacht, so ein Sprecher. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.10.2022 | 13:30 Uhr