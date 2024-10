Betriebsrat: VW will mindestens drei Werke in Deutschland schließen Stand: 28.10.2024 11:30 Uhr Volkswagen will nach Angaben des Betriebsrats in Deutschland mindestens drei Werke schließen. Zehntausende Arbeitsplätze sind demnach in Gefahr. Der Standort Osnabrück gilt als besonders gefährdet.

Über diese Pläne habe der Konzern die Arbeitnehmerseite informiert, sagte Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo bei einer heutigen Informationsveranstaltung in Wolfsburg. "Der Vorstand will in Deutschland mindestens drei VW-Werke dichtmachen", so Cavallo wörtlich. Als besonders gefährdet gilt laut Betriebsrat das Werk in Osnabrück, nachdem es kürzlich einen erhofften Folgeauftrag von Porsche verloren hatte.

Ganze Abteilungen sollen geschlossen oder ins Ausland verlagert werden

Die verbleibenden Standorte sollen zudem schrumpfen, führte Cavallo weiter aus. "Alle deutschen VW-Werke sind von diesen Plänen betroffen. Keines ist sicher!", sagte die Betriebsratschefin. Cavallo zufolge plant der Vorstand betriebsbedingte Kündigungen, Zehntausende Arbeitsplätze sollen abgebaut werden. Ganze Abteilungen sollen demnach geschlossen oder ins Ausland verlagert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.10.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW