Stand: 04.10.2023 20:12 Uhr Besucherbergwerk Rammelsberg: Bund gibt 2,25 Millionen Euro

Der Bund fördert das Besucherbergwerk Rammelsberg im Harz mit 2,25 Millionen Euro. Mit dem Geld soll das Magazin des Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar saniert werden, sagte ein Sprecher. Seit Ende der 1990er Jahre sei in dem Gebäude die kulturhistorische Dauerausstellung untergebracht. Sie solle modernisiert und nachhaltiger werden, sagte Rammelsberg-Geschäftsführer Gerhard Lenz. Das gesamte Projekt koste 4,5 Millionen Euro - die Hälfte der Kosten sei nun gedeckt. Die zweite Hälfte will das Museum mit Partnern und Förderern stemmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen