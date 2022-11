Stand: 02.11.2022 08:45 Uhr Belegschaft von Siemens und Alstom im Warnstreik

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie werden am Mittwoch in der Region fortgesetzt. In Salzgitter gehen die Beschäftigten vom Bahnhersteller Alstom auf die Straße. In Braunschweig beteiligt sich die Belegschaft von Siemens an dem Ausstand. Die Gewerkschaft IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber boten bislang unter anderem eine Einmalzahlung von 3.000 Euro an.

