Stand: 24.06.2021 21:08 Uhr Bei Celle von Pkw erfasst - Radfahrer stirbt bei Unfall

In der Nähe von Celle hat sich ein 61 Jahre alter E-Bike-Fahrer am Donnerstag beim Zusammenstoß mit dem Auto eines 25-Jährigen tödlich verletzt. "Die Person hat mit ihrem Fahrrad gerade die Fahrbahn überquert, als sie von dem Pkw erfasst wurde", berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Landstraße 282 zwischen Lachtehausen und Beedenbostel im Osten Celles, in Höhe der "Blauen Brücke" über die Lachte. Die Straße war den Beamten zufolge bis zum Abend gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.06.2021 | 20:00 Uhr