Basketball-WM-Finale: Public Viewing in Braunschweig Stand: 10.09.2023 14:25 Uhr In der Braunschweiger Volkswagen Arena wird das WM-Finale der deutschen Basketballer gegen Serbien live übertragen. Im Anschluss findet das Testspiel der Braunschweiger Löwen gegen Alba Berlin statt.

Mit einem 113:111 Sieg gegen die USA ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um den Braunschweiger NBA-Spieler Dennis Schröder am Freitag in das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft eingezogen. Ab 14.40 Uhr können Basketball-Fans das Finale gegen Serbien beim Public Viewing live in der Volkswagen Arena verfolgen.

Public Viewing kostenlos für Testspiel-Besucher

Um 16.30 Uhr startet anschließend die Saison für die Braunschweiger Basketball Löwen mit dem Testspiel gegen Alba Berlin. Nach dem Spiel gibt es eine Autogrammstunde und eine Hüpfburg für die kleinen Fans. Alle Inhaber einer Eintrittskarte für die Saisoneröffnung können beim Public Viewing kostenlos dabei sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.09.2023 | 14:00 Uhr