Dennis Schröder zum wertvollsten Spieler der Basketball-WM gekürt Stand: 10.09.2023 17:34 Uhr Dennis Schröder ist zum MVP der WM gekürt worden. Der Kapitän der Nationalmannschaft wurde für seine starken Leistungen als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.

21 Jahre nach Dirk Nowitzki erhielt der NBA-Profi der Toronto Raptors nach dem Final-Triumph am Sonntag gegen Serbien (83:77) die Auszeichnung als MVP des Turniers. Schröder ist erst der zweite Deutsche, dem diese Ehre zuteil wird. 2002 hatte Nowitzki die Deutschen bei der Weltmeisterschaft in den USA zu Bronze geführt.

MVP der WM ist Schröders erste individuelle Auszeichnung

Das Ergebnis des Journalistenvotings gab der Weltverband Fiba am Sonntag im Anschluss an den Finalsieg der Deutschen über Serbien in Manila bekannt. Der 29 Jahre alte Spielmacher folgt mit der begehrten Auszeichnung auf Größen wie Shaquille O'Neal (1994), Pau Gasol (2006) und Kevin Durant (2010). Vor vier Jahren war der Spanier Ricky Rubio zum besten Spieler gewählt worden.

Schröders Teamkollegen hüpften einige Meter entfernt losgelöst auf und ab. Er selbst grüßte ungläubig ins Publikum. Die Trophäe erhielt der deutsche Kapitän vom ehemaligen NBA-Star Carmelo Anthony. Es ist die bedeutendste Individual-Auszeichnung in Schröders Karriere.

"Ich versuche, Basketball-Deutschland auf die Landkarte zu setzen." Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder

Neben Schröder wurden in die "All-Star-Five" Shai Gilgeous-Alexander vom Bronze-Gewinner Kanada, Anthony Edwards (USA), Bogdan Bogdanovic (Serbien) und Luka Doncic (Slowenien) gewählt.

"Ich versuche, Basketball-Deutschland auf die Landkarte zu setzen", hatte Schröder gesagt. Das ist mit dem WM-Titel von Manila und der Auszeichnung zum wertvollsten Spieler in herausragender Manier gelungen.

Robin Benzing adelt Dennis Schröder

"Wir sind Weltmeister! Wenn ich die Bilder sehe, kommen mir fast die Tränen", sagte ZDF-Experte Robin Benzing, der ein Sonderlob an den im Anschluss zum wertvollsten Spieler des Turniers ausgezeichneten Dennis Schröder aussprach: "Meine Hochachtung an Dennis, ich freue mich sehr, dass er jetzt am Ziel angekommen ist. Er ist wirklich gewachsen. Wie er die Mannschaft die letzten Jahre getragen hat - was für ein Anführer!"

