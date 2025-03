Stand: 11.03.2025 08:13 Uhr Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Sperrungen wegen Generalsanierung

Auf einer gemeinsamen Ausschusssitzung von Stadt und Landkreis Lüneburg hat die Bahn weitere Details zur geplanten Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Hannover bekannt gegeben. Demnach soll die Strecke vom 1. Mai bis 1. Juli 2026 in weiten Teilen gesperrt werden, um die dringendsten Probleme bei Gleisen, Weichen und Oberleitungen anzugehen. Außerdem soll in diesem Zeitraum ein neues elektrisches Stellwerk in Uelzen gebaut werden. 2029 plant die Bahn dann eine fünfmonatige Sperrung ab Februar. Dann soll unter anderem ein weiteres Gleis am Lüneburger Westbahnhof und kilometerlanger Lärmschutz durch die Stadt gebaut werden. Züge zwischen Hamburg und Hannover werden während der beiden Bauphasen nach Angaben der Bahn umgeleitet. Reisende müssen sich aber auch auf Ersatzverkehr mit Bussen einstellen.

Weitere Informationen Baustelle Bahn: Was bedeutet die Generalsanierung für Fahrgäste? Die Deutsche Bahn setzt auf Generalsanierungen wichtiger Strecken. In Norddeutschland gibt es ab August teils erhebliche Einschränkungen für Bahnreisende. mehr

