Stand: 21.06.2024 08:13 Uhr Baden verboten: Ostufer des Eixer Sees in Peine gesperrt

Seit Donnerstagnachmittag gilt am Ostufer des Eixer Sees in Peine ein Badeverbot. Das teilte ein Sprecher des Landkreises mit. In Wasserproben wurde demnach der Grenzwert für die Konzentration der sogenannten E. coli Bakterien überschritten. Diese stellten eine Gesundheitsgefahr für Badegäste dar, so der Landkreissprecher weiter. E. coli Bakterien können Darm-Erkrankungen und Harnwegs-Infektionen auslösen. Der Landkreis hat nun weitere Wasserproben entnommen und erwartet die Ergebnisse in der kommenden Woche. Wie es zu der Wasserverunreinigung kommen konnte, ist bislang noch unklar. Bereits im März war der Eixer See kurzzeitig aufgrund von Blaualgen gesperrt worden.

