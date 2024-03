Stand: 12.03.2024 06:40 Uhr Nach Blaualgenbefall: Eixer See in Peine wieder freigegeben

Entwarnung für den Eixer See in Peine: Es konnten keine giftigen Blaualgen mehr im Wasser nachgewiesen werden, heißt es vom Sprecher des Landkreises Gifhorn, Fabian Laaß. In der vergangenen Woche waren die giftigen Algen der Grund für die vorübergehende Sperrung des Sees gewesen. Damit ein erneutes Ausbreiten der toxischen Wasserpflanzen schnell erkannt werden könne, werde man den Uferbereich des Sees in den kommenden Wochen weiterhin regelmäßig beobachten, sagte der Kreissprecher. Wenn Blaualgen vom Menschen verschluckt werden oder in Kontakt mit der Haut kommen, können sie unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Atemwegserkrankungen auslösen. Bei Hunden kann die Pflanze die inneren Organe schädigen und zum Tod führen.

