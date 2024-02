Stand: 14.02.2024 08:54 Uhr Bad Sachsa: Land schafft mehr Platz für Geflüchtete

Die Landesaufnahmebehörde hat die Kapazität der Notunterkunft für Flüchtlinge in Bad Sachsa erhöht. Wie die Behörde mitteilt, können nun statt bisher 200 Menschen 300 Personen in der ehemaligen Paracelsus Klinik eine Unterkunft finden. Möglich wurde dies durch weitere Brandschutzmaßnahmen, die in dem Gebäude vorgenommen wurden. Zur Zeit wohnen dort 94 Geflüchtete. In Bad Sachsa werden Menschen mit Behinderungen, alleinreisende Frauen und Frauen mit Kindern untergebracht. Für die Kinder im schulpflichtigen Alter ermöglicht die Landesaufnahmebehörde nun auch den Besuch einer Regelschule. Von der kommenden Woche an gibt es eine Kooperation mit der Grundschule in Bad Sachsa, mit dem Ziel den Kindern Bildung zu ermöglichen. Bei einem Aufenthalt in einer Erstaufnahmeunterkunft besteht noch keine Schulpflicht. Das Angebot in Bad Sachsa ist daher freiwillig.

