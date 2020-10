Bad Gandersheim: Ermittlungen nach Corona-Ausbruch Stand: 16.10.2020 10:18 Uhr Nach dem Corona-Ausbruch im Glaubenszentrum Bad Gandersheim hat sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig eingeschaltet. Sie ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen.

Es gebe einen Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Möglicherweise seien Hygieneregeln nicht eingehalten worden. Bei 123 Mitarbeitern, Bewohnern und Besuchern des Zentrums ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Testung von insgesamt 252 Personen war veranlasst worden, nachdem zwei Besucher Symptome gezeigt hatten. Das Glaubenszentrum Bad Gandersheim umfasst eine konfessionsübergreifende Bibelschule und ein Konferenzzentrum.

Landkreis schränkt Kontakte ein

Im Landkreis Northeim ist die Sieben-Tages-Inzidenz durch den Ausbruch auf 106,2 gesprungen. Bereits am Mittwoch hatte der Landkreis den kritischen Wert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Der Landkreis verschärfte die Corona-Regeln, insbesondere im besonders betroffenen Bad Gandersheim. Im Landkreis dürfen sich auf privatem Gelände, egal ob drinnen oder draußen, nur noch maximal zehn Personen treffen. In öffentlichen Räumlichkeiten oder Restaurants sind bis zu 25 Personen erlaubt. In beiden Fällen müssen die Teilnehmer den Mindestabstand einhalten.

Für Bad Gandersheim gilt zudem Folgendes:

Verbot von Freizeit- und Vereinssport in öffentlichen und privaten Sportanlagen und -hallen. Diese werden geschlossen.

Maximal sechs Personen bei Zusammenkünften und Ansammlungen im öffentlichen Raum.

Maximal sechs Personen pro Tisch oder Tischeinheit in gastronomischen Betrieben.

Maskenpflicht beim Besuch eines Museums, einer Ausstellung oder einer Galerie.

Maskenpflicht bei Zusammenkünften in Kirchen, Moscheen, Synagogen und bei Zusammenkünften anderer Glaubensgemeinschaften - Singen ist verboten.

Wenn die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Northeim wieder unter den Grenzwert sinkt, werde der Landkreis dies in einer erneuten Allgemeinverfügung bekannt geben, hieß es. Die neuen Regeln in Bad Gandersheim gelten zunächst bis zum 10. November.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.10.2020 | 09:30 Uhr