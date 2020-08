Stand: 10.08.2020 14:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Baby kommt in Rettungswagen zur Welt

In Braunschweig ist am Montagmorgen ein Baby in einem Rettungswagen zur Welt gekommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach hatten bei der werdenden Mutter in der Innenstadt unvermittelt die Wehen eingesetzt. Eine Notärztin begleitete die Hochschwangere in einem Rettungswagen zum Kreißsaal - und musste während der Fahrt entbinden. Mutter und Neugeborenem gehe es gut, hieß es.

