Stand: 18.04.2024 17:30 Uhr BGH: Fall von sexuellem Missbrauch muss neu aufgerollt werden

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Donnerstag ein Urteil des Landgerichts Braunschweig aufgehoben. Die Bundesrichter bemängelten, dass unter anderem die Beweiswürdigung zur Aussagetüchtigkeit der Nebenklägerin lückenhaft sei. Nebenklägerin ist in dem Fall eine junge Frau, die von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater jahrelang sexuell missbraucht worden sein soll. Das Braunschweiger Landgericht hatte im Juni 2023 die Mutter zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten verurteilt, den Stiefvater zu neuneinhalb Jahren. Im Fall der Mutter ordnete das Gericht zusätzlich eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Dieses Urteil hob der BGH nach Revisionsanträgen der beiden Angeklagten nun auf. Laut BGH sollte zur Klärung der Aussagetüchtigkeit der Nebenklägerin ein psychiatrischer Gutachter hinzugezogen werden. Aussagetüchtigkeit bezeichnet die Fähigkeit, Erlebtes realitätsgetreu wiederzugeben. Die Strafsache wird jetzt an eine andere Strafkammer des Landgerichts Braunschweig verwiesen.

Weitere Informationen Tochter als Sexsklavin missbraucht: Lange Haftstrafen für Eltern Das Landgericht Braunschweig ordnete zudem für die Mutter Sicherungsverwahrung an. Kritik gab es an der Polizeiarbeit. (30.06.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min