Tochter als Sexsklavin missbraucht: Lange Haftstrafen für Eltern Stand: 29.06.2023 11:59 Uhr Das Landgericht Braunschweig hat eine Mutter und deren Mann zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie haben die Tochter der Frau jahrelang missbraucht und unter anderem als Sexsklavin benutzt.

Die Mutter muss für 13,5 Jahre, der Stiefvater für 9,5 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Braunschweig verurteilte die 52-Jährige und den 56-Jährigen unter anderem wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Ramona und Thorsten R. aus Goslar ihre Tochter gedemütigt und sadistisch gequält haben. Es ordnete zudem für die Mutter eine anschließende Sicherungsverwahrung an, weil von ihr eine Wiederholungsgefahr ausgehe. Das bedeutet, dass sie auch nach Ablauf der Haftstrafe im Gefängnis bleiben muss.

AUDIO: Plädoyer in Missbrauchs-Prozess in Braunschweig (27.06.2023) (1 Min) Plädoyer in Missbrauchs-Prozess in Braunschweig (27.06.2023) (1 Min)

Anwältin: Mädchen wurde zur Unterwerfung dressiert

Die heute 24 Jahre alte Tochter habe in ihrem Leben unermessliche Qualen ertragen müssen, hatte Staatsanwalt Christian Krause während des Prozesses gesagt. Statt mütterliche Liebe habe sie in einem strengen Regelwerk von Folter und Strafen gelebt, vermutlich von klein auf. Die Anwältin des Opfers, Gabriele Rieke aus Braunschweig, hatte Ramona R. vorgehalten, ihr Kind als "Fehler" und "Hure" bezeichnet zu haben. Statt in Liebe aufgezogen, sei das Mädchen zur Unterwerfung dressiert worden wie ein Tier, so die Opferanwältin. Die Anwälte der Mutter und des Stiefvaters hatten Freisprüche gefordert und das Glaubwürdigkeitsgutachten kritisiert, das von der Tochter erstellt wurde. Das angeklagte Paar äußerte sich nicht vor Gericht.

Weitere Informationen Tochter als Sexsklavin gehalten? Missbrauch-Prozess endet Mutter und Stiefvater sollen eine heute 24-Jährige missbraucht und vergewaltigt haben. Heute fällt am Landgericht Braunschweig das Urteil. (29.06.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.06.2023 | 12:00 Uhr