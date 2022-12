Stand: 08.12.2022 20:37 Uhr B27: Elfjähriger soll Gegenstand auf Auto geworfen haben

Nach dem Wurf eines gefährlichen Gegenstands vor einer Brücke auf die B27 in Göttingen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Verdächtig sei ein elfjähriger und damit strafunmündiger Junge, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Bei dem geworfenen Gegenstand habe es sich vermutlich um einen größeren Eisbrocken gehandelt. Die Windschutzscheibe eines auf der Bundesstraße fahrenden Autos wurde durch den Gegenstand erheblich beschädigt. Der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittler kamen dank eines Zeugenhinweises auf die Spur des Kindes. Nach der Befragung des Jungen im Beisein seiner Eltern geht die Polizei von einer spontanen Einzeltat aus, einen Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Taten im Stadtgebiet gibt es demnach nicht. So war am 28. November eine Plastikkiste von einer Brücke im Stadtteil Grone geworfen worden. Von den Tätern fehle weiter jede Spur, hieß es.

