Stand: 07.12.2022 18:30 Uhr Göttingen: Erneut Gegenstände von Brücke auf Auto geworfen

Unbekannte haben von einer Brücke in Göttingen erneut einen Gegenstand auf ein Auto geworfen. Laut Polizei wurde der Wagen dabei getroffen und beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Tatort am Dienstagabend war eine Brücke über die Bundesstraße 27 in der Nähe der Anschlussstelle an die A7. Erst vor gut einer Woche hatte es an einer nahegelegenen Stelle einen ähnlichen Vorfall gegeben.

