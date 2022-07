Stand: 02.07.2022 09:49 Uhr B241: Lkw bleibt in Northeim mit Kipper an Brücke hängen

In Northeim hat am Freitag ein Lkw-Fahrer auf der B241 mit seinem Kipper erheblichen Schaden an einer Brücke verursacht. Der 34-Jährige hatte mit seinem Fahrzeug unter dem Bauwerk hindurchfahren wollen, blieb jedoch hängen, weil der Muldenkipper ausgefahren war. An dem Lkw und dem Brückenbauwerk entstand laut Polizei jeweils ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Die Bundesstraße musste in beide Richtung gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

