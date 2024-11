Stand: 11.11.2024 15:06 Uhr Autozulieferer Kamax will Werk in Osterode verkleinern

Der Autozulieferer Kamax wird sein Werk in Osterode verkleinern. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage des NDR Niedersachsen und bekräftigte damit einen Bericht des "Harz Kurier". Grund für die Maßnahme seien fehlende Aufträge. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sein werden, ließ die Sprecherin noch offen. Aktuell sind 460 Menschen bei Kamax in Osterode beschäftigt. Die IG Metall kündigte an, sich zunächst einen Überblick über die Pläne verschaffen zu wollen. Das Ziel müsse es sein, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und das Werk zukunftsfähig zu gestalten, sagte ein IG-Metall-Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.11.2024 | 13:30 Uhr