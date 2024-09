Stand: 30.09.2024 16:15 Uhr Autozulieferer Bertrandt streicht 600 Jobs im Landkreis Gifhorn

Der baden-württembergische Automobilzulieferer Bertrandt will am Standort Tappenbeck (Landkreis Gifhorn) bei Wolfsburg 600 Stellen streichen. Das kündigte das Unternehmen am Montag an. Insgesamt seien bundesweit 800 bis 1.200 Stellen betroffen. Als Gründe für diese Maßnahme nannte die Aktiengesellschaft die Veränderungen im Automobilmarkt durch veränderte Kundenwünsche, neue Wettbewerber und Verlagerungen ins Ausland. Am Standort Tappenbeck arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall rund 2.300 Beschäftigte, vor allem in Entwicklungsabteilungen für die Schwerpunkte Karosserie, Innenausstattung, Elektronik, Aggregate und Fahrwerk. Auch Betriebsteile in Sassenburg (Landkreis Gifhorn) und Flechtorf (Landkreis Helmstedt) gehören dazu. Die IG Metall hat für Dienstagnachmittag eine Information der Belegschaft angekündigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg Arbeitsmarkt