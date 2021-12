Stand: 30.12.2021 17:04 Uhr Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Polizisten haben sich in Peine eine Verfolgungsjagd mit einem jungen Autofahrer geliefert. Beamte hatten den 24-Jährigen laut Polizei zunächst nur angehalten, weil das Licht an dessen Auto offenbar kaputt war. Als sie den Mazda weiter kontrollieren wollten, ergriff der Fahrer die Flucht. Die Beamten fuhren hinterher - dabei gab der 24-Jährige innerhalb der Stadtgrenzen immer mehr Gas und überfuhr eine rote Ampel. Im Fahrzeug befanden sich außer ihm auch zwei junge Frauen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Zwischenzeitlich beteiligten sich mehrere Einsatzwagen an der Verfolgungsjagd. In einer Ortschaft verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen Stromkasten. Der junge Mann versuchte zu Fuß weiter zu flüchten, doch die Beamten holten ihn ein. Alle Insassen blieben zwar unverletzt, doch dem 24-jährigen Fahrer drohen jetzt ernste Konsequenzen: Laut Polizei ist er nicht in Deutschland gemeldet, er besitzt auch keine Fahrerlaubnis. Nun wird gegen ihn ermittelt, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfall-Flucht.

